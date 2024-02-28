إيهود أولمرت يحذر حكومة نتنياهو من الهجوم على رفح: يجب وقف الحرب

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت إن إسرائيل ستواجه عواقب وخيمة، إذا أرسلت قوات إلى مدينة رفح المحاصرة جنوبي قطاع غزة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.



وذكر أولمرت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي بنيامين نتنياهو يجب أن يوقف الحرب ضد حركة (حماس) ويركز على خطة من شأنها تمكين الجيش الإسرائيلي من مغادرة غزة، وإدخال قوات دولية كقوات لحفظ السلام.



وأضاف أولمرت، 78 عاما، الذي قاد البلاد بين عامي 2006 و 2009 أن دولا أخرى من بينها الولايات المتحدة لن تتحمل الهجوم على رفح.



وأضاف المسؤول السابق في مقابلة: "لقد وصل صبر المجتمع الدولي إلى نقطة لا أظن أنه سيستوعب (الهجوم) عندها".



وأشار إلى أن أكبر خطر وشيك على إسرائيل هو أن تلغي مصر اتفاقية السلام معها.



يشار إلى أن الهجوم الذي قالت إسرائيل أنها تخطط لشنه على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، يلقى معارضة على المستويين الإقليمي والدولي لأن نتائجه ستكون كارثية على سكان المدينة المكتظة جراء النزوح من شمال القطاع إليها بسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل.