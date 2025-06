بريطانيا تدعو إسرائيل وإيران إلى التهدئة

قال وزير خارجية بريطانيا ديفيد لامي، إن رئيس الوزراء كير ستارمر، اتصل هاتفياً بنظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لحثه على التهدئة والحيلولة دون تصاعد حدة التوتر بالمنطقة.

وأضاف في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، السبت، أنه اتصل بنظيره الإيراني عباس عراقجي، وذلك بعد اتصال ستارمر مع نتنياهو، وحثه أيضاً على التهدئة، مشدداً على ضرورة بذل كل الجهود الممكنة لتهدئة الوضع في الشرق الأوسط بشكل عاجل.

Alarmed by further strikes in the Middle East overnight, with reports of fatalities and injuries in Israel. We must urgently de-escalate & prevent any further harm to civilians.



Following the Prime Minister's call with PM Netanyahu, I spoke to Iranian FM Araghchi to urge calm.