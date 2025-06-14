بريطانيا تدعو إسرائيل وإيران إلى التهدئة

قال وزير خارجية بريطانيا ديفيد لامي، إن رئيس الوزراء كير ستارمر، اتصل هاتفياً بنظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لحثه على التهدئة والحيلولة دون تصاعد حدة التوتر بالمنطقة.

وأضاف في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، السبت، أنه اتصل بنظيره الإيراني عباس عراقجي، وذلك بعد اتصال ستارمر مع نتنياهو، وحثه أيضاً على التهدئة، مشدداً على ضرورة بذل كل الجهود الممكنة لتهدئة الوضع في الشرق الأوسط بشكل عاجل.

Alarmed by further strikes in the Middle East overnight, with reports of fatalities and injuries in Israel. We must urgently de-escalate & prevent any further harm to civilians.



Following the Prime Minister's call with PM Netanyahu, I spoke to Iranian FM Araghchi to urge calm. — David Lammy (@DavidLammy) June 14, 2025

وأفادت صحيفة «التايمز» البريطانية، نقلا عن مصدر كبير في الحكومة البريطانية، بأن إسرائيل لم تعد تعتبر المملكة المتحدة شريكا موثوقا به، ولذلك لم تخطرها رسميا بخطتها لضرب إيران.

ونقلت الصحيفة عن المصدر البريطاني قوله: «من الواضح أنهم خلصوا إلى أننا شريك غير موثوق به».

ويذكر أن تدهور العلاقات بين البلدين جاء على خلفية فرض بريطانيا عقوبات على وزيرين إسرائيليين.

وأشارت الصحيفة إلى أن بريطانيا تدرس حاليا ما إذا كان ينبغي لها إغلاق بعثتها الدبلوماسية في طهران.

وشن الجيش الإسرائيلي عملية واسعة النطاق أُطلق عليها اسم «الأسد الصاعد» ضد إيران فجر أمس الجمعة، حيث قصف سلاح الجو أهدافا عسكرية ومواقع للبرنامج النووي الإيراني.

وأعلن الحرس الثوري الإسلامي الإيراني أن طهران تُنفّذ عملية «الوعد الصادق 3»، ردا على الضربات الإسرائيلية.