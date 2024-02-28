واشنطن تمهل إسرائيل حتى منتصف مارس لتقديم ضمانات مكتوبة بشأن الالتزام بالقانون الدولي في غزة

أمهلت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إسرائيل حتى منتصف مارس للتوقيع على خطاب يقدم ضمانات بأنها ستلتزم بالقانون الدولي أثناء استخدام الأسلحة الأمريكية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة ، حسبما قال ثلاثة مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين لموقع أكسيوس الأمريكي.

وأصبحت الضمانات الآن شرطا بموجب مذكرة أصدرها الرئيس بايدن في وقت سابق من هذا الشهر. وفي حين أن السياسة الجديدة لا تستهدف إسرائيل بالتحديد، إلا أنها جاءت بعد أن أعرب بعض أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين عن قلقهم إزاء الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة. وإذا لم يتم تقديم الضمانات بحلول الموعد النهائي ، سيتم إيقاف عمليات نقل الأسلحة الأمريكية إلى البلاد مؤقتا، بحسب أكسيوس.

وأطلع مسؤولون أمريكيون في كل من واشنطن وتل أبيب يوم الثلاثاء نظراءهم الإسرائيليين رسميا على السياسة الجديدة وأعطوهم مسودة الرسالة التي يتعين عليهم التوقيع عليها للامتثال.

وقال مسؤول إسرائيلي كبير إن الطلب الأمريكي هو الحصول على ضمانات مكتوبة بحلول منتصف مارس حتى يتمكن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن من التصديق عليها بحلول نهاية الشهر.

ويمكن لإسرائيل أن تقرر من في الحكومة سيوقع على الرسالة.

وقال مسؤول أمريكي إن رسائل مماثلة وجهت في الأيام الماضية إلى عدة دول أخرى تستخدم أسلحة أمريكية.