إحالة أوراق المتهم بهتك عرض بنت شقيقته الطفلة في الشرقية للمفتي

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار شريف محمد سراج الدين، رئيس المحكمة اليوم الأربعاء، قرارا في القضية رقم 5610 مركز مشتول السوق لسنة 2023، بإحالة أوراق مبيض محارة لمفتي الديار المصرية، وذلك لأخذ الرأي الشرعي في معاقبته بالإعدام، وحددت جلسة 25 مارس المقبل للنطق بالحكم؛ لاتهامه بهتك عرض طفلة بنت شقيقته.

كانت النيابة العامة أحالت المتهم للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بهتك عرض بنت شقيقته المجني عليها الطفلة ومعاشرتها معاشرة الأزواج.

تبين من أمر الإحالة أن المتهم وحال كونه من أصول الطفلة المجني عليها وله سلطة عليها (خالها) هتك عرض الطفلة المجني عليها والتي لم تبلغ من العمر ثماني عشر سنوات ميلادية، وذلك بغير قوة أو تهديد بأن حسر ملابسه وحسر ملابسها عنها وهتك عرضها وعاشرها على النحو المبين في التحقيق.