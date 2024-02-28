تعلن لجنة اختيار القيادات الجامعية بالمجلس الأعلى للجامعات، غدا، أسماء المرشحين لرئاسة جامعات القاهرة وبورسعيد والأقصر وأسوان، وأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، بعد غلق باب قبول أوراق الترشح الذى بدأ السبت الماضى.

ومن المقرر أن تتلقى اللجنة الطعون على أى من المرشحين يومى 3 و4 مارس المقبل، على أن يتم إعلان القائمة النهائية للمرشحين يوم 6 مارس المقبل.

من جهته، قال مصدر مطلع لـ«الشروق»: إن 5 أشخاص قدموا أوراق ترشحهم على منصب رئيس جامعة القاهرة بينهم نائبان لرئيس الجامعة الحالى محمد عثمان الخشت، وعميد كلية طبية سابق، وذلك حتى مثول الجريدة للطبع، أمس.

وتوقع المصدر، الذى فضل عدم نشر اسمه، ترشح عميد كلية ومسئول آخر بالجامعة بأوراق الترشح فى الساعات الأخيرة، لافتًا إلى رغبة غالبية المرشحين فى التقديم بالأوراق آخر يوم لتجنب العرض المبكر أمام لجنة اختيار القيادات الجامعية، حيث يتم عرض كل مرشح بحسب ترتيب تقدمه بأوراق الترشح.

وفى سياق آخر، قال مساعد وزير التعليم العالى للحوكمة الذكية، شريف كشك، إنه يتم تأهيل الطلاب لسوق العمل من خلال تمكينهم بأدوات تكنولوجيا المعلومات، ودعم البحث العلمى والابتكار بأحدث الأدوات، وتحويل مؤسسات التعليم العالى لمؤسسات ذكية تعمل بكفاءة، وأيضا إتاحة التعلم.

وأوضح كشك، خلال مشاركته بفاعلية بمعهد إعداد القادة بحلوان، التحديات التى تواجه التحول الرقمى، وخطة التحول الرقمى ومحاورها والمتمثلة فى بناء وتطوير أساس رقمى مركزى للتعليم العالى، مهارات خريج المستقبل 2050، مؤسسات تعليم عالى ذكية وفعالة، موضحا رؤية الوزارة بأن تكون الإدارة المركزية للتحول الرقمى بالوزارة بيت خبرة رائد على المستوى الإقليمى والمخطط والمنظم الداعم للعملية التعليمية والبحثية والإدارية للمؤسسات التعليمية المصرية فى مجال تكنولوجيا الاتصالات.

فيما تناول مدير شبكة الجامعات المصرية بمركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات، كريم عمارة، آليات التحول الرقمى فى مؤسسات التعليم العالى والبحث العلمى، وركائز التحول الرقمى فى المراكز البحثية، وناقش مكونات البنية المعلوماتية الداعمة للتحول الرقمى.