إحالة أوراق المتهمة بقتل الطفل ابن جارتها بالشرقية للمفتي

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار شريف محمد سراج الدين رئيس المحكمة، قرارًا في القضية رقم 33955 جنايات مركز منيا القمح لسنة 2023، بإحالة أوراق ربة إلى مفتي الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي في معاقبتها بالإعدام، وحددت جلسة 26 مارس المقبل للنطق بالحكم؛ لاتهامها بخطف طفل جارتها وقتله والتخلص من جثته.

كانت النيابة العامة أحالت المتهمة سكر غ م م، 40 سنة، ربة منزل، مقيمة في قرية خلوة الشعراوي بمركز منيا القمح، إلى المحاكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامها بقتل الطفل مصطفى م ال ح، عمره سنتان، ابن جارتها في ذات القرية.

تبين من أمر الإحالة أن المتهمة قد خطفت الطفل المجنى عليه بدافع الانتقام من أسرته، وأعدت لذلك الغرض أدوات عبارة عن جوال بلاستيكي وحقيبة قماشية وقطعة من القماش وكمنت له أمام مسكن أسرته متربصة به، وما أن ظفرت به حتى وضعته داخل الجوال وأحكمت غلقه ثم خنقته ووضعته بداخل الحقيبة القماشية وتوجهت به إلى مجرى مائي والقت الجوال وبداخله جثة الطفل فيه.

وتم العثور على جثة الطفل بمعرفة الأهالي، فيما تم ضبط المتهمة، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتها محبوسة إلى محكمة جنايات الزقازيق.