 انطلاق فوج البرنامج الرئاسي الداخلي«أهل مصر» بمدينة شرم الشيخ - بوابة الشروق
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انطلاق فوج البرنامج الرئاسي الداخلي«أهل مصر» بمدينة شرم الشيخ

رضا الحصري
نشر في: الأربعاء 28 فبراير 2024 - 10:11 ص | آخر تحديث: الأربعاء 28 فبراير 2024 - 10:12 ص

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، فعاليات فوج البرنامج الرئيسي الداخلي "أهل مصر " بمدينة شرم الشيخ، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، ومتابعة أحمد عبد العزيز، وكيل المديرية.

وقال محمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، إن البرنامج يتضمن لقاءات حوارية، وجلسات نقاشية، وبرنامج ترفيهي للأماكن المميزة بالمدينة.

وأوضح وكيل الوزارة، في تصريح اليوم، أن وزارة الشباب والرياضة تهتم ببرنامج أهل مصر لترسيخ التواصل المستمر مع المحافظات الحدودية، وتنفيذ برامج ومعسكرات تثقيفية وترفيهية لأهم المعالم السياحية التاريخية.

وأشار إلى أنه تكمن أهمية تلك الرحلات في زيادة الوعى والانتماء لدى أبناء الوطن، وتكفل تحقيق الأهداف المرجوة مثل تنمية روح الأخوة والتعاون والصداقة من خلال اللقاءات، والرحلات.


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