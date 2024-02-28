تجديد رخصة شهادتي اعتماد الأيزو لكلية الطب جامعة طنطا

أعلن الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، عن تجديد رخصة منح شهادتي الأيزو "2018: 21001" و"الأيزو 9001: 2015" لكلية الطب بجامعة طنطا في إدارة المنظمات التعليمية ونظم إدارة الجودة التابع لشركة QME الدولية.

وأكد رئيس الجامعة أن حصول كلية الطب على تجديد شهادتي الأيزو بعد انتهاء فريق لجنة التدقيق والمطابقة من زياراته للكلية، يعكس مدى تحسين جودة الأداء الإداري بالكلية، وتطبيق واستيفاء جميع المعايير الدولية، دعماً للخطة الاستراتيجية للدولة ورؤية مصر 2030.

ضم الوفد المشكل من الشركة العربية للاستشارات الهندسية QME الدكتورة منال درويش كبير مراجعين ورئيس اللجنة، والدكتورة منى الزناتي، بحضور الدكتور أحمد غنيم عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور محمد حنتيرة وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد الشبيني وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة هويدا إسماعيل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة صباح شرشور مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة، والدكتورة هناء العفيفي عضو فريق مركز ضمان الجودة بالجامعة، والدكتورة دينا زيادة مدير وحدة ضمان الجودة بالكلية، والدكتورة نهال المشد، والدكتور محمد حسن، والدكتورة إسلام الهواري، والدكتورة ياسمين الحارتي "أعضاء فريق الجودة بالكلية"، وأيمن الغمري أمين الكلية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس ومديري الوحدات بالكلية.

من جانبه هنأ الدكتور أحمد غنيم عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية جميع منتسبي الكلية من وكلاء الكلية ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس وفريق وحدة ضمان الجودة بالكلية والهيئة المعاونة والعاملين بالكلية، مثمناً جهود الجميع في تجديد رخصة شهادتي الأيزو للكلية.