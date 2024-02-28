الخارجية الروسية: حلفاء فرنسا لم يدعموا فكرة ماكرون بإرسال قوات إلى أوكرانيا

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن حلفاء فرنسا لم يدعموا تصريحات الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بشأن احتمال إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا.

وفي مقابلة مع "راديو سبوتنيك"، قالت زاخاروفا: "لقد أحدث هذا التصريح بالذات صدمة بين رفاقه وشركائه في حلف شمال الأطلسي "الناتو". وعلى الفور في غضون ساعتين، جاءت سلسلة من التصريحات من قبل القيادة العليا لدول الناتو والقادة ووزراء الخارجية ووزراء الدفاع، الذين قالوا إنهم ينأون بأنفسهم عن تصريحات ماكرون"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضافت أنهم "لا يخططون لشيء كهذا، ولن يرسلوا أي شخص وبشكل عام يفهمون أن هذه ستكون قصة مختلفة".

وقالت زاخاروفا: "في سياق تعليق المساعدات المالية لواشنطن، قدم ترامب نوعا من المساعدة المعلوماتية والسياسية للبيت الأبيض من أجل استثمار شيء ما على الأقل في دعم نظام كييف".

وصرح ماكرون أمس الثلاثاء بأن "القادة الأوروبيين ناقشوا إمكانية إرسال قوات عسكرية إلى أوكرانيا"، مؤكدا أنه لم يتم التوصل إلى توافق بعد.

وقال الرئيس الفرنسي في مؤتمر صحفي عقب مؤتمر "دعم أوكرانيا" الذي عقد بباريس، "لقد تمت مناقشة كل شيء اليوم بطريقة حرة ومباشرة. اليوم لا يوجد إجماع على إرسال قوات برية (إلى أوكرانيا) بطريقة رسمية، ولكن في تطور الوضع، لا يمكن استبعاد أي شيء".

وأضاف ماكرون: "كل شيء ممكن إذا كان مفيدا لتحقيق هدفنا".