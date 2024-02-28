وفاة آخر رئيس وزراء للاتحاد السوفييتي السابق عن عمر يناهز 94 عاما

أعلنت فالنتينا ماتفيينكو رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، في موسكو اليوم الأربعاء، وفاة نيكولاي ريجكوف، الرئيس السابق للحكومة السوفيتية، عن عمر يناهز 94 عاما.

وكان ريجكوف، في الثمانينيات، آخر رئيس لمجلس وزراء الاتحاد السوفيتي بقيادة الرئيس السابق للحزب الشيوعي ميخائيل جورباتشوف.

منذ عام 1985، لعب ريجكوف دورا رئيسيا في سياسة "الجلاسنوست" التي انتهجها جورباتشوف، والتي تعني الانفتاح والشفافية، وحركة الإصلاح السياسي المعروفة باسم البيريسترويكا، أو "إعادة البناء".

كما نشر ريجكوف كتابا عن جورباتشوف في عام 2013.

وأشادت صحيفة فيدوموستي بريجكوف، الذي ولد في منطقة دونيتسك الأوكرانية، باعتباره أحد أهم صناع القرار في السنوات الأخيرة للاتحاد السوفيتي.

على سبيل المثال، بعد حادث عام 1986 في محطة تشيرنوبيل النووية في أوكرانيا، قاد فريق الأزمات المكلف بإزالة آثار الكارثة.

وبعد انهيار الاتحاد السوفييتي، خسر ريجكوف الانتخابات الرئاسية عام 1991 كمرشح للحزب الشيوعي أمام بوريس يلتسين.

ومثل ريجكوف منطقة بيلجورود الحدودية القريبة من أوكرانيا كنائب في مجلس الدوما، في التسعينيات، وبعد أن شغل عددا من المناصب الأخرى، أصبح عضوا في مجلس الشيوخ في عام 2003.