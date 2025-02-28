باسف الألمانية للصناعات الكيماوية تتوقع تحسن أرباحها هذا العام

تتوقع شركة باسف الألمانية للصناعات الكيماوية تحسن أرباحها بشكل طفيف خلال العام الجاري، بفضل تحسن أداء قطاعي المواد الزراعية والغذائية بالشركة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن باسف قولها اليوم الجمعة إن الأرباح، قبل احتساب الفوائد والضرائب والاهلاك والاستهلاك والبنود الخاصة، سوف تتراوح على الأرجح بين 8 مليار يورو (3ر8 مليار دولار) و4ر8 مليار يورو بعد أن بلغت العام الماضي 9ر7 مليار يورو.

وذكرت الشركة أن جميع قطاعات الشركة سوف تسهم في هذه الزيادة، باستثناء قطاع المواد الكيماوية. وسوف يتأثر قطاع البتروكيماويات بالشركة بسبب زيادة التكاليف الثابتة في المصنع الذي تقيمه باسف في الصين ومن المتوقع أن يبدأ تشغيله عام 2030.

ويسعى الرئيس التنفيذي للشركة ماركوس كاميث الذي تولى مهام منصبه في أبريل الماضي إلى إعادة توجيه أنشطة الشركة لمواجهة زيادة أسعار الطاقة وتراجع الطلب العالمي لاسيما في الصين،

وباعت باسف في وقت سابق هذا الشهر وحدة الدهانات التابعة لها في البرازيل، وتدرس بيع مزيد من الوحدات ومن بينها وحدتي المواد الزراعية ومواد صناعة البطاريات.