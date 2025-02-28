كيف جاءت ردود الفعل في العراق على دعوة أوجلان لحل حزب العمال الكردستاني؟

رحب العراق بإعلان زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان ودعوته لحزبه إلى إلقاء السلاح، معتبرا هذه الخطوة إيجابية ومهمة في تحقيق الاستقرار في المنطقة.

وذكرت وزارة الخارجية العراقية في بيان أنها ترى في هذه المبادرة "خطوة بالغة الأهمية نحو تعزيز الأمن، ليس فقط في العراق، حيث تتواجد عناصر مسلحة للحزب المذكور في مناطق مختلفة في كردستان العراق وبعض القصبات والمدن الأخرى، بل في المنطقة بأسرها".

وأكدت الوزارة أن "الحلول السياسية والحوار هما السبيل الأمثل لمعالجة الخلافات وإنهاء النزاعات، بما يخدم مصالح جميع الأطراف ويعزز التعايش السلمي"، مشيرة إلى "دعمها لكل الجهود الرامية إلى حل المشاكل عن طريق الحوار"، وفقا لموقع قناة "الحرة" الأمريكية.

وأعربت الوزارة عن أملها في أن "تترجم هذه الدعوة إلى خطوات عملية وسريعة لإلقاء قوات الحزب سلاحها"، مجددة " التزام الحكومة العراقية بالعلاقات القوية مع الجارة تركيا، والتي تستند إلى الأسس التي نؤمن بها في إطار الترابط التاريخي والجغرافي ومراعاة المصالح المشتركة ومبدأ عدم التدخل" .

وفي وقت سابق، قال رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، إن السلام هو "السبيل الصحيح الوحيد لحل الخلافات"، وذلك تعليقا على دعوة أوجلان.

وأعرب بارزاني في بيان عن أمله بأن "تكون رسالة أوجلان بداية لوضع عملية السلام في مسارها والتوصل إلى نتيجة تصب في مصلحة جميع الأطراف".

وكان أوجلان قد دعا حزب العمال الكردستاني الذي أسسه إلى إلقاء السلاح وحل نفسه، في إعلان تاريخي صدر في اسطنبول بعد أربعة عقود من النزاع.

وقال أوجلان في الإعلان الذي تلاه وفد من نواب "حزب الشعوب للعدالة والديمقراطية" (ديم) المؤيد للأكراد الذي زاره في سجنه في جزيرة إيمرالي قبالة إسطنبول في وقت سابق الأربعاء إن "على جميع المجموعات المسلحة إلقاء السلاح وعلى حزب العمال الكردستاني حل نفسه".

وتأسس حزب العمال الكردستاني عام 1978، وتعتبره تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي "إرهابيا". وأطلق تمردا مسلحا صد أنقرة عام 1984 لإقامة دولة كردية. وخلف هذا الصراع أكثر من 40 ألف قتيل.

وأطلق أوجلان دعوتين سابقتين إلى الهدنة في بداية القرن الحالي ثمّ في العام 2013 باءتا بالفشل، ما أفسح المجال أمام تجدد أعمال العنف.