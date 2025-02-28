زيلينسكي بعد مشادته مع ترامب أمام الإعلام: شكرا أمريكا على دعمك

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بعد مشادة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي في تصريحات أوردتها شبكة الجزيرة الإخبارية:" شكرا للولايات المتحدة على دعمها وشكرا على هذه الزيارة وشكرا لترامب والكونجرس والشعب الأمريكي".

وأضاف زيلينسكي أن "أوكرانيا بحاجة إلى سلام عادل ودائم ونعمل من أجل ذلك تحديدا".

وألغى البيت الأبيض المؤتمر الصحفي المشترك الذي كان مقررا عقده بين الرئيس ترامب ونظيره الأوكراني بعد مشادة وقعت بينهما في المكتب البيضاوي.

وبحسب قناة الحرة الأمريكية، فإنه لن يكون هناك توقيع على اتفاق المعادن بين واشنطن وكييف.

بدورها، ذكرت وكالة رويترز نقلا مسئول بالبيت الأبيض القول إن زيلينسكي غادر مقر الرئاسة الأمريكية في وقت مبكر بعد اجتماع شائك في المكتب البيضاوي مع ترامب.

وجاء ذلك بعد أن شهد اللقاء بين الرجلين مشادة كلامية استغرقت عدة دقائق بين ترامب وزيلينسكي.

وقال ترامب على منصته "تروث سوشيال" إن زيلينسكي "قلل من احترام" الولايات المتحدة في المكتب البيضوي.