قال فتى فلسطيني مفرج عنه، يدعى محمد أبو سحلول 17 عاما، والذي تم إطلاق سراحه وأعيد إلى غزة، إن خاطفيه الإسرائيليين أبقوه مقيدا طوال فترة احتجازه.

وقال أبو سحلول لمجموعة من الأشخاص الذين استقبلوه عند عودته يوم الخميس "أقسم، لم أصدق أن القيود أزيلت عن يدي. 24 ساعة! تنام يداك وقدماك مكبلتان".

وتقول جماعات حقوقية وأسرى مفرج عنهم إن الفلسطينيين في الاحتجاز العسكري تعرضوا للتعذيب، والضرب بشكل متكرر، وحرمانهم من الطعام والماء الكافيين، وتم احتجازهم معصوبي الأعين ومكبلي الأيدي.

وأضاف أبو سحلول:"حدثت أشياء سيئة لي، ليس لي فقط، بل لكل شاب تم اعتقاله. اسأله عن الوضع، سيخبرك. لا أحد يمكنه وصف ما حدث له".

وقال: "كنت في كابوس، كنت في جحيم، وأخيرا خرجت من الجحيم الذي كنت فيه".