روسيا تطالب أمريكا بالتراجع عن قرارها بشأن الجولان

كشف المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، فلاديمير سافرونكوف، عن موقف بلاده تجاه قرار الجولان الأمريكي، قائلًا إن هضبة الجولان أرض سورية تقع تحت الاحتلال الإسرائيلي.



وطالب المندوب الروسي، في كلمة خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن بشأن الجولان، نقلتها فضائية «سكاي نيوز عربية»، أمس الأربعاء، الولايات المتحدة بالتراجع عن قرارها بشأن الجولان وانتهاكها للقانون الدولي.



وأوضح أن القرارات أحادية الجانب تعقد آفاق التسوية في الشرق الأوسط وتزعزع الاستقرار في المنطقة، مؤكدًا أن الوضع القانوني للجولان لم يتغير طبقًا لقرارات مجلس الأمن.



وبحث مجلس الأمن الدولي، مساء أمس الأربعاء، خلال جلسة طارئة تقدمت سوريا بطلبها، قضية هضبة الجولان الواقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي، واعتراف أمريكا رسميًا بسيادة تل أبيب عليها.



ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين الماضي، قرار الاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان السورية المحتلة بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في واشنطن.