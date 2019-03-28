أعلنت شركة "نوكور كورب" اعتزامها بناء مصنع جديد للصلب بمدينة براندنبرج في ولاية كنتاكي الأمريكية، باستثمارات تصل إلى 35ر1 مليار دولار والذي ستصل طاقته الإنتاجية إلى 1.2 مليون طن سنويا من منتجات ألواح الصلب. وسيوفر المصنع أكثر من 400 وظيفة دائما بمتوسط أجر سنوي يصل إلى 72 ألف دولار للعامل.

ومن المتوقع دخوله مرحلة التشغيل في 2022، بعد الحصول على التراخيص والموافقات الرسمية اللازمة.

وفي الوقت نفسه سيعزز المصنع الجديد مجموعة منتجات "نوكور كورب" من ألواح الصلب بما يعطيها القدرة على إنتاج 97% من المنتجات المطلوبة في السوق المحلية، بما في ذلك المنتجات المتخصصة ذات هامش الربح المرتفع.

وسيكون موقع المصنع الجديد على شاطئ نهر أوهايو مفيدا من الناحية اللوجيستية حيث سيسهل حصوله على المواد الخام ونقل منتجاته إلى العملاء في مختلف مناطق الغرب الأوسط الأمريكي. وتدير الشركة حاليا مصانع لألواح الصلب في ولايات "نورث كارولينا" و"ألاباما" و"تكساس".

وذكرت "نوكور" أن لديها مشروعان كبيران آخران تحت التنفيذ في أحد مصانعها بولاية كتاكي، حيث من المنتظر إضافة خط جديد لجلفنة الصلب إلى المصنع خلال الربع الثاني من العام الحالي.