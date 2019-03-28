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قامت الشركة التونسية للكهرباء والغاز، الأربعاء، بقطع التيار الكهربائي عن مؤسسات عمومية ضمن حملتها لإنقاذ الشركة من خطر الإفلاس بسبب أزمة الديون المتفاقمة.

وأعلنت الشركة المملوكة للدولة منذ شهر فبراير الماضي عن صعوبات مالية كبرى على خلفية تراكم الديون، مما بات يهدد بإفلاسها.

وهددت الشركة بالبدء بحملة لقطع التيار الكهربائي في حال لم يتم البدء في سداد تلك الديون البالغة قيمتها أكثر من 4ر1 مليار دينار تونسي (6ر466 مليون دولار أمريكي) حوالي نصفها متعلقة بمؤسسات عمومية.

وأفادت إذاعة "شمس إف إم" الخاصة الأربعاء بأن الشركة أوقفت خدمة الكهرباء عن سبع كليات لعدم سدادها فواتير الاستهلاك بالإضافة إلى 28 مؤسسة تربوية.

وتتصدر وزارات الصحة والفلاحة والداخلية قائمة المؤسسات العمومية الأكثر كلفة للديون بأكثر من 40 مليون دينار إلى جانب ثلاث مؤسسات صناعية مطالبة بسداد 250 مليون دينار وشركة اتصالات تونس وشركة النقل بين المدن وعدد من البلديات.

وتقول الشركة إنه يتم توفير خدمة الكهرباء والغاز دون سعر الكلفة الحقيقية حيث لا تغطي الأسعار الحالية إلا 70 % من هذه الكلفة.