أجندة إخبارية ليوم الخميس الموافق 28 مارس 2019

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القاهرة.. بدء أولى جلسات محاكمة ثمانية متهمين لاتهامهم بالاستيلاء على مليوني و 214 ألفا و 11 جنيها بموجب مائة شيك مسحوبين على البنوك بمستندات مزورة.

القاهرة.. تصدر محكمة جنايات القاهرة، حكمها على مدير عام الشؤون القانونية بجهاز شئون البيئة، ورئيس قسم بشركة "ترافكو" للسياحة، ومندوب بشركة "ترافكو " للسياحة، بتهمة الرشوة.

القاهرة.. يعقد مجلس النواب الجلسة الرابعة للحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية، بعقد جلستين، يشارك في الجلسة الأولى رجال الاقتصاد والكيانات والمؤسسات الاقتصادية والمالية، وفي الجلسة الثانية ممثلو المجتمع المدني المصري والشخصيات العامة.

الغردقة.. تنطلق فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الشرق الأوسط للأزياء ، بمدينة الغردقة، وذلك تحت رعاية أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، ورئيس هيئة موانئ البحر الأحمر أيمن صالح، وذلك بمشاركة ثلاث دول، هي مصر وتونس وسوريا وتستمر الفعاليات ثلاثة أيام.

القاهرة.. تنظم كلية الحقوق جامعة عين شمس، بالتعاون مع جامعة ليون، مؤتمرا بعنوان "التعديلات الفرنسية علي قانون العقود من منظور فرنسي"، وذلك في التاسعة صباحا، بقاعة المؤتمرات بكلية الحقوق.

القاهرة.. يقيم مركز إبداع "بيت السحيمي" - بشارع المعز - التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية - حفلا فنيا للمنشد المغربي، جواد الشاري، وذلك في السابعة مساء.

المنيا.. تعقد كلية طب الأسنان بجامعة المنيا، مؤتمرها الدولي السابع، بعنوان "تحديات مستقبل طب الأسنان"، بمشاركة أطباء الأسنان، وباحثين من جامعات مصر، ودول أجنبية؛ وذلك برعاية الدكتور مصطفى عبد النبي، رئيس الجامعة، والدكتور أبو بكر محيي الدين، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور ياسر فتحي ، عميد الكلية، والذي يستمر ثلاثة أيام.

القاهرة.. تنظم مؤسسة "بتانة " الثقافية، في السابعة مساء، حفل توقيع كتاب "صلاح اللامبالي"، الصادر عن "دار بتانة"، للكاتب مؤمن المحمدي.

القاهرة.. تحتفل الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور هشام عزمي، بمئوية وفاة مطرب الشعب سيد درويش والذي تتواكب ذكرى وفاته مع مرور مائة عام على ثورة 1919 ، ومرور عام على افتتاح قاعة الموسيقى بدار الكتب المصرية ؛ ويقام الاحتفال في الحادية عشر صباحا ، بقاعة علي مبارك في دار الكتب بكورنيش النيل.

القاهرة.. تنظم أكاديمية "وحي" بحي الخليفة ، في السادسة والنصف مساء، ندوة مناقشة كتاب "كيف وصل إلينا هذا الدين"، يتحدث خلالها المحاضر الشيخ علاء الدين عبد الحميد، في حضور مجموعة من الإعلاميين والمثقفين.

القاهرة.. ينظم مركز درب 1718 للثقافة والفنون حفلا غنائيا لفريق "استابينا"، وذلك ضمن فعاليات برنامج "مزيكا في السطح" وذلك في الثامنة مساء.

الأسكندرية.. تستضيف الجمعية المصرية للكاريكاتير، معرض "ثورة 1919 في ذاكرة الكاريكاتير المصري"، للباحث عبد الله الصاوي - مؤسس مشروع ذاكرة الكاريكاتير، بالتعاون مع متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية والتابع لقطاع الفنون التشكيلية،، وذلك في السابعة مساء، بمقر متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية.

القاهرة.. تعرض المدرسة العربية للسينما والتليفزيون -التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية- ، الفيلم الروائي القصير "180" إخراج ماركو سامى، وذلك في السادسة مساء بقاعة سينما الهناجر.

القاهرة.. تبحث لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري ، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.

القاهرة.. يستضيف "مسرح الحكمة" بساقية عبد المنعم الصاوي بالزمالك حفلا للمطرب محمود بدراوي، وذلك في السابعة والنصف مساءً.

القاهرة.. يستضيف "مسرح النهر" بساقية عبد المنعم الصاوي بالزمالك ، حفل إنشاد صوفي لفرقة المولوية المصرية بقيادة المنشد عامر التوني، وذلك في السابعة مساءً.

القاهرة.. يستضيف المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية "يوم الاحتفال بالثقافة الموسيقية العربية " وذلك في الواحدة ظهرا.

الأسكندرية.. يستضيف مسرح سيد درويش حفلا لفرقة أوبرا إسكندرية للموسيقى و الغناء العربي ، وذلك في الثامنة مساء.

القاهرة.. يستضيف المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية حفلا لفرقة أوبرا القاهرة بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة، جالا كونسير وذلك في الثامنة مساء.

القاهرة.. يستضيف معهد الموسيقى العربية حفل "موسيقى عربية " للفنانة غادة آدم وذلك في الثامنة مساء .