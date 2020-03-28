ما حال ركاب قطارات الوجه القبلي التي تصل القاهرة بعد موعد الحظر؟ كامل الوزير يجيب

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن الوزارة تحاول بقدر الإمكان تقليل آثار الازدحام في القطارات والمواصلات بشكل عام، لافتًا إلى أنه تم تزويد عدد القطارات وزمن التقاطر.

وأشار في مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مساء أمس الجمعة، إلى أن نظرًا لحجز بعض الركاب لتذاكر قطارات خط «أسوان - القاهرة» منذ وقت مبكر، قبل قرار الحظر، والتي تصل إلى القاهرة بعد الدخول في فترة حظر التجول؛ دفعت وزارة النقل بأتوبيسات، لتوصيل الناس لكل الميادين الرئيسية، بدول مقابل، معقبًا: «وذلك التزاما من الدولة بمسئوليتها تجاه مواطنيها».

وتابع أنه يرشح فكرة التنظيم وتقليل الوظائف غير الضرورية في الوقت الحالي، مناشدًا المواطنين والمؤسسات بأن يكون الحضور في العمل مقتصرًا على الوظائف الحيوية التي لا غنى عنها.

وأشار إلى أن الموانئ تعمل بالكامل، على مدار الساعة، لافتًا إلى أن الطلب على البصل والثوم والبرتقال والبطاطس والخضروات المصرية أصبح بشكل كبير جدًا، ويتم تصدريهم بالتنسيق مع وزارات «الداخلية والمالية والزراعة والصحة»؛ لتيسير إجراءات نقل الصادرات عبر شركتي «القاهرة للعبارات والجسر العربي للملاحة».

واستطرد: «الصادرات المصرية لأوروبا والدول العربية تعاظمت جدًا في هذه الفترة ».

وأصدر مجلس الوزراء قرارًا، الثلاثاء الماضي، بفرض حظر التجوال داخل مصر على كل الطرق العامة، من الساعة 7 مساء وحتى الساعة 6 صباحًا، وإيقاف كل وسائل مواصلات النقل العام، وغلق المحال من 5 مساء حتى 6 صباحًا وإغلاقها تماما يومي الجمعة والسبت.





