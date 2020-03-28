قال الدكتور محمود خليل، مدير مستشفى حميات إمبابة، إن الأمراض التي تصيب الجهاز التنفسي، تظهر أعراضها بعد خمسة أيام، مضيفًا أن عدوى فيروس كورونا تنتقل عن طريق الرزاز، ويحتاج الفيروس إلى خمس ساعات حتى يدخل الجسم ويستوطنه.

وأضاف أثناء حوار لفضائية «إم بي سي مصر 2»، اليوم السبت، أن الحامل لفيروس كورونا لا يعني أنه قد أصيب بالمرض، لأن الإصابة الفعلية تحدد بظهور أعراضه على المريض، منوهًا إلى أنه يجب أن يتم العزل المنزلي لحامل الفيروس أو المشتبه به، لمدة 28 يومًا؛ «حتى يأخذ الدورتين الكاملتين للمرض»، وذلك بعد اعتبار كورونا وباءً عالميًا.

ونصح أي مريض تظهر عليه أعراض الإنفلونزا في هذه الفترة، بالتوجه مباشرة إلى مستشفيات الحميات للاطمئنان، مؤكدًا أن الفرق الطبية لدى مستشفيات الحميات تدربت كثيرًا على الجوائح، وكان لديهم في السابق استعدادات وتجارب لانتشار أنواع أخرى من الفيروسات.

ولفت إلى أن من مميزات مستشفيات الحميات المصرية، بأن العنابر الخاصة بها منفصلة، مضيفًا أن قيادات وزارة الصحة منذ بداية ظهور كورونا في مصر؛ تتواصل باستمرار مع مستشفيات الحميات، وأن هناك مشاركة مجتمعية جيدة جدًا.

وكانت وزارة الصحة والسكان ممثلة في قطاع الطب الوقائي، قد أصدرت منشورًا إلى كل مديريات الشئون الصحية، بمتابعة العائدين من العمرة والخارج وأسرهم ومخالطيهم وإجراء عزل منزلي لهم مدته 28 يومًا بدلًا من 14 يومًا، ضمن خطة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، لمنع تفشي المرض في البلاد والاكتشاف المبكر لأي حالة مشتبهة ومتابعة سير الحالة الوبائية واتخاذ كل الاحتياطات بشأنها.