عبد ربه: أدرس الترشح في انتخابات اتحاد الكرة

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قال حسني عبد ربه، نجم النادي الإسماعيلي والمنتخب الوطني السابق، إنه يدرس خوض انتخابات اتحاد الكرة المقبلة على منصب العضوية.

وأعلن حسني عبد ربه في تصريحات تليفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورت": "خوض تجربة التدريب؟ لا أحب مجال التدريب، ولكن أفضل الجانب الإداري".

وتابع: "سواء الجمهور طلب مني العمل بالنادي الإسماعيلي أو اتحاد الكرة، في المنصب الذي يليق بي، في يوم من الأيام لما لا أترشح على منصب رئيس النادي الإسماعيلي أو شخص من الإسماعيلية كعضو مجلس إدارة الجبلاية لما لا".

وأوضح: "قد أترشح للانتخابات القادمة في اتحاد الكرة، ولكن القرار سيحتاج لدراسة قبل اتخاذه".

واختتم: "أفكر بجدية في دخول الانتخابات المقبلة بالجبلاية".