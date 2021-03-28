أنباء أولية عن عملية دهس قرب مستوطنة إسرائيلية في القدس المحتلة

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مصادر: عقار تقسيم عمر بن الخطاب المنهار به مصنع ومخزن أقمشة وملابس جاهزة
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افادت شبكة العين الإخبارية، في تغريدة على حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، بأنباء أولية عن عملية دهس قرب مستوطنة إسرائيلية في القدس المحتلة.