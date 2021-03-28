 أنباء أولية عن عملية دهس قرب مستوطنة إسرائيلية في القدس المحتلة - بوابة الشروق
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أنباء أولية عن عملية دهس قرب مستوطنة إسرائيلية في القدس المحتلة

وكالات
نشر في: الأحد 28 مارس 2021 - 2:52 م | آخر تحديث: الأحد 28 مارس 2021 - 2:52 م

افادت شبكة العين الإخبارية، في تغريدة على حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، بأنباء أولية عن عملية دهس قرب مستوطنة إسرائيلية في القدس المحتلة.


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