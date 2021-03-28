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استقرار أسعار العملات في بداية تعاملات اليوم

سارة حمزة
نشر في: الأحد 28 مارس 2021 - 11:00 ص | آخر تحديث: الأحد 28 مارس 2021 - 11:00 ص

استقرت أسعار صرف العملات في البنوك المصرية في بداية تعاملات، اليوم الاحد ، حيث استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري ليسجل 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع.

 

واستقر سعر صرف اليورو ليسجل 18.51 جنيه للشراء و18.63 جنيه للبيع، واستقر سعر الجنيه الإسترليني ليسجل 21.49 جنيه للشراء و21.63 جنيه للبيع.

 

وعلى صعيد العملات العربية، استقر الريال السعودي ليسجل 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه، واستقر الدينار الكويتي ليسجل 51.84 جنيه للشراء و52.31 جنيه للبيع.

 

وفي تعاملات البنك الأهلي، استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه ليسجل 15.67 جنيه للشراء و15.77 جنيه للبيع.

 

كما استقر سعر صرف اليورو ليصل إلى 18.43 جنيه للشراء و18.61 جنيه للبيع، واستقر الجنيه الإسترليني ليسجل 21.51 جنيه للشراء و21.78 جنيه.

 

واستقر سعر الريال السعودي ليسجل 4.15 جنيه للشراء و4.20 جنيه، وهبط سعر الدينار الكويتي ليسجل 49.04 جنيه للشراء و52.23 جنيه للبيع.

 

ووفقًا لآخر تحديثات بنك مصر، استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه ليسجل 15.67 جنيه للشراء و15.77 جنيه للبيع، وتراجع سعر اليورو ليسجل 18.43 جنيه للشراء و18.61 جنيه للبيع، وهبط سعر الجنيه الإسترليني ليسجل 21.51 جنيه للشراء و21.78 جنيه.

 

واستقر سعر الريال السعودي ليسجل 4.15 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، واستقر الدينار الكويتي ليسجل 49.04 جنيه للشراء و52.20 جنيه للبيع.

 


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