الشرطة الإندونيسية: إصابة 14 شخصا جراء التفجير الانتحاري بالقرب من الكنيسة في سولاويزي

أعلنت الشرطة الإندونيسية إصابة 14 شخصا جراء التفجير الانتحاري الذي وقع صباح اليوم الأحد خارج كاتدرائية الروم الكاثوليك في جزيرة سولاويزي خلال قداس أحد الشعانين.



ونقلت وكالة أنباء "آنتارا" الإندونيسية عن مسؤول بالشرطة الوطنية المفتش العام أرغو يوونو قوله" إنه يتم علاج 14 شخصًا ونأمل أن يتم خروجهم من المستشفى قريبًا، خاصة أولئك الذين يعانون من إصابات طفيفة، تم العثور على بعض أشلاء الجثث مع دراجة نارية تالفة في موقع الهجوم بالقنابل، ويعتقد أنهم أشلاء جثث المهاجمين الانتحاريين المشتبه بهم".



من جهته، قال فيلهلموس تولاك القس الذي كان يترأس القداس عندما انفجرت القنبلة صباح اليوم - إن صوتا مدويًا صدم المصلين الذين كانوا قد أنهوا لتوهم القداس".



وأكد أن حراس الكنيسة اشتبهوا في شخصين كانا يريدان دخول الكنيسة حيث فجر أحدهم عبوته الناسفة وقتل قرب البوابة بعد أن تصدى له الحراس، مضيفا أن الهجوم لم يسفر عن سقوط ضحايا بين رواد الكنيسة.