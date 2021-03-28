مقتل 5 نشطاء إسلاميين آخرين خلال مظاهرة مناهضة لمودي في بنجلاديش

قتل 5 نشطاء إسلاميين آخرين في اشتباكات مع قوات الأمن خلال اليوم الثاني من الاحتجاجات ضد زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى بنجلاديش، حسبما أفاد مسؤولون اليوم السبت.

وأصيب 4 من هؤلاء الأشخاص بالرصاص خلال اشتباكات بين جماعة "حفظة الإسلام" في بنجلاديش وحرس الحدود البنجلاديشي في منطقة براهمانباريا شرقي البلاد، حسبما قال الزعيم المحلي للجماعة للصحفيين عبد المنعم فؤاد.

وأضاف أن الناشط الخامس قتل بالرصاص عندما هاجم نشطاء من حزب رابطة عوامي الحاكم أعضاء الجماعة.

وقال وزير الداخلية أسد الزمان خان، لموقع الأخبار المحلي "بي دي نيوز 24" إن مسؤولي إنفاذ القانون أطلقوا النار دفاعا عن النفس.

ودعت جماعة حفظة الإسلام في بنجلاديش إلى إضراب عام على مستوى البلاد غدا الأحد احتجاجا على هجمات الشرطة.

وقتل 4 نشطاء يوم الجمعة بالرصاص في تشاتوجرام بينما توفي رجل آخر في براهمانباريا حيث اشتبك المتظاهرون مع الشرطة في اليوم الذي وصل فيه رئيس الوزراء الهندي إلى دكا للانضمام إلى احتفال بنجلاديش باليوبيل الذهبي لاستقلالها.

يشار إلى أن مودي شخصية غير محبوبة لدى بعض الجماعات في بنجلاديش، واتُهم بالتحريض على أعمال شغب ضد المسلمين في عام 2002 عندما كان رئيسا لوزراء ولاية جوجارات الهندية ، حيث قُتل ما لا يقل عن ألف شخص.