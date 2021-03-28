بدء تطعيم مودرنا لمن هم أقل من 50 عامًا بألمانيا

دخل تطعيم الأفراد ضد فيروس كورونا أو كوفيد-19 في المانيا من كبار السن فوق 80 عاما في مرحلة فوضى وذلك حيث ظهر أنه يتعين عليهم ملء نحو 10 استمارات للحصول على اللقاح.

وتعرضت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لانتقادات شديدة لأن 10 في المائة فقط من سكان ألمانيا تم تطعيمهم في الوقت الحالي الذي تتعرض فيه البلاد لموجة ثالثة من فيروس كورونا.

ونقلت صحيفة "إيفيننج ستاندارد" البريطانية عن طبيب القلب الألماني دكتور يواكيم وندرليش، الذي عمل في مركز التطعيم في برلين، إن العملية البيروقراطية لتلقيح الناس في ألمانيا كانت "لا تصدق".

وأضاف: "لا يمكنك أن تتوقع من شخص يزيد عمره عن 80 عامًا أن يملأ 10 صفحات والعديد من نماذج الموافقة وأن تطلب منه الاتصال بخط ساخن لتحديد موعد. ثم يخاطرون بأن يتم رفضهم لأنهم نسوا بعض النماذج في المنزل.