رئيس وزراء اليابان: العالم يشهد أكبر أزمة منذ الحرب العالمية الثانية

قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، إن العالم قد يشهد أكبر أزمة منذ الحرب العالمية الثانية نظرًا للتطورات التي تنجم عن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وأضاف كيشيدا، بحسب وكالة الأنباء اليابانية "كيودو"، أن جوهر النظام العالمي الذي تطلب بناؤه سنوات طويلة من الجهود والتضحيات من قبل المجتمع الدولي بات مهددا.

وأوضح أن الخيارات والتحركات التي تتخذ اليوم ستحدد مستقبل المجتمع الدولي الذي يحتاج للتحرك على نحو متكاتف للتصدي للمحاولات أحادية الطرف لتغيير الوضع الراهن بالقوة، مشددًا على أنه لا ينبغي التسامح مطلقا مع المحاولات أحادية الطرف لإحداث تغيير في منطقة المحيطين الهندي والهادئ خاصة في شرق آسيا.

وجدد عزمه على تسريع صياغة 3 وثائق متعلقة بالأمن من بينها استراتيجية الأمن القومي في وقت تطلق فيه كوريا الشمالية صواريخ بالستية على نحو متكرر بما فيها نوع جديد من الصواريخ البالستية العابرة للقارات إلى جانب تعزيز الصين محاولاتها الأحادية لتغيير الوضع الراهن في بحري شرق وجنوب الصين.