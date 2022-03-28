أكّد سامح شكري وزير الخارجية، حرص مصر على المشاركة في مواجهة كل التحديات في المنطقة.

وقال خلال مؤتمر صحفي لوزراء خارجية مصر والإمارات والبحرين والمغرب والولايات المتحدة وإسرائيل، عقب اجتماع سداسي بمدينة النقب، اليوم الاثنين، إنّ السلام بين مصر وإسرائيل انعكس على العلاقات بين البلدين وذلك عبر تسوية وتطبيع العلاقات على مدار 43 عامًا منصرمة لتحقيق السلام للمنطقة.

وأضاف أن المناقشات التي تم إجراؤها أعطت الفرصة لتقوية العلاقات والترابط في مختلف القضايا، بما في ذلك العلاقات بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وتابع: "على الدولتين أن يعيشان جنبًا إلى جنب في سلام تام".