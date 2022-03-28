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وصلت النجمة كريستين إلى حفل جوائز الأوسكار الـ ٩٤، وتألقت بفستان أحمر اللون على السجادة الحمراء ورصدتها عدسات المصورين فور وصولها.

عادت أجواء جوائز الأوسكار لأول مرة منذ عامين بعد تأثرها بجائحة كورونا العالمية، بحضور النجوم في مسرح "دولبي" في لوس أنجلوس.

ومن المقرر أن يتم تقديم جوائز الأوسكار الفخرية إلى صمويل إل جاكسون وإلين ماي وليف أولمان ، بينما سيحصل داني جلوفر على جائزة جين هيرشولت الإنسانية.

وسيتضمن الحفل عروضاً فنية يقدمها كل من النجوم بيونسيه وسيباستيان ياترا وريبيبا ماكنتاير وبيلي إيليش وشقيقها فينياس.