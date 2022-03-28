مقدونيا تطرد 5 دبلوماسيين روس

قررت سلطات شمال مقدونيا، طرد خمسة دبلوماسيين روس، حسبما أفادت وكالة الأنباء المقدونية الشمالية "MIA" اليوم الاثنين.

وحسب الوكالة، فقد تمّ استدعاء السفير الروسي في مقدونيا الشمالية سيرجي بازدينكين إلى وزارة الخارجية يوم الاثنين لتسليمه مذكرة دبلوماسية تفيد بأن خمسة موظفين في السفارة الروسية يصنفون أشخاصا غير مرغوب فيهم.

وأضافت الوكالة أنه يتعين على الدبلوماسيين المعنيين مغادرة البلاد في غضون خمسة أيام.

يُذكر أنه في عام 2021، قامت سلطات مقدونيا الشمالية مرتين بطرد موظفيين في السفارة الروسية، فيما ذكرت الخارجية الروسية على خلفية هذه التطورات، أنّ إدارة شمال مقدونيا تواصل السير على طريق المواجهة، دون الاكتراث بحقيقة أن مثل هذه الخطوات تضر بالعلاقات الثنائية.