البابا فرنسيس يدعو مجددا لإنهاء الهجمات العسكرية في أوكرانيا

قال البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، إن الحرب لا تدمر الحاضر فحسب وإنما مستقبل المجتمع أيضًا، مضيفا: "لقد مضى أكثر من شهر على بدء الهجمات العسكرية الروسية في أوكرانيا التي لا معنى لها والتي مثل أي حرب تمثل هزيمة لنا جميعًا".

وأشار إلى أن هناك حاجة لنبذ الحرب، باعتبارها مكانا للموت حيث يدفن الآباء والأمهات أبناءهم وحيث يقتل البشر إخوتهم دون أن يكونوا قد رأوهم وحيث يقرر الأقوياء ويموت الفقراء.

وأوضح أننا "لا يجب أن نعتاد على الحرب وإنما علينا أن نحول سخط اليوم إلى التزام الغد"، منوها بأنه إزاء خطر تدمير الذات تدرك البشرية أن الوقت قد حان لإلغاء الحرب، ومحوها من تاريخ البشرية قبل أن تمحو الإنسان من التاريخ.