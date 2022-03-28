أكدت بعثة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الاتحاد الإفريقي، تسليم دول أفريقيا جنوب الصحراء، شحنة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، في مسعى لدعمها في إنهاء جائحة كورونا.

وأوضح الحساب الرسمي لبعثة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الاتحاد الأفريقي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أنه جرى وصول 2.4 مليون جرعة لقاح لعدد من الدول، عبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية من خلال مبادرة "كوفاكس".

وأشار الحساب الرسمي للبعثة على "تويتر"، إلى أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سوف تركز جهودها في جميع مراحل حملة التطعيم في دول أفريقيا جنوب الصحراء (مدغشقر، مالي، سيراليون، أوغندا)، بما في ذلك تدريب العاملين الصحيين، وزيادة سعة التخزين للمبردات اللازمة لحفظ بعض أنواع اللقاحات.