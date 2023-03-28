 إقامة صلاة الجنازة على والد حسين الشحات من مسجد السيدة نفيسة - بوابة الشروق
الثلاثاء 28 مارس 2023 12:16 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تشعر بتراجع مستوى الأعمال الدرامية الكوميدية؟
النتـائـج تصويت

إقامة صلاة الجنازة على والد حسين الشحات من مسجد السيدة نفيسة

محمد ثابت
نشر في: الثلاثاء 28 مارس 2023 - 12:07 م | آخر تحديث: الثلاثاء 28 مارس 2023 - 12:07 م

تُقام صلاة الجنازة على والد حسين الشحات، لاعب النادي الأهلى، عقب صلاة الظهر اليوم الثلاثاء، من مسجد السيدة نفيسة والدفن بمقابر العائلة.

وكان حسين الشحات قد أعلن وفاة والده في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلًا:" لا نقول الا ما يرضي الله ، انا لله وإنا إليه راجعون، توفى الى رحمة الله ابويا الغالي ..ان العين لتدمع والقلب ليحزن وانا لفراقك لمحزونون. اسالكم الدعاء".

وكشف حسين الشحات عن مكان تقبل الأسرة العزء، قائلًا:" ان شاء الله العزاء في مدينه السلام اسبيكوا بعد صلاة العشاء والتراويح.. هتوحشني يا ابويا".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك