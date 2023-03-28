إقامة صلاة الجنازة على والد حسين الشحات من مسجد السيدة نفيسة

تُقام صلاة الجنازة على والد حسين الشحات، لاعب النادي الأهلى، عقب صلاة الظهر اليوم الثلاثاء، من مسجد السيدة نفيسة والدفن بمقابر العائلة.

وكان حسين الشحات قد أعلن وفاة والده في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلًا:" لا نقول الا ما يرضي الله ، انا لله وإنا إليه راجعون، توفى الى رحمة الله ابويا الغالي ..ان العين لتدمع والقلب ليحزن وانا لفراقك لمحزونون. اسالكم الدعاء".

وكشف حسين الشحات عن مكان تقبل الأسرة العزء، قائلًا:" ان شاء الله العزاء في مدينه السلام اسبيكوا بعد صلاة العشاء والتراويح.. هتوحشني يا ابويا".