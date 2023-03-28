 البحرين تستدعي القائم بالأعمال العراقي لمخالفته الأعراف الدبلوماسية - بوابة الشروق
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البحرين تستدعي القائم بالأعمال العراقي لمخالفته الأعراف الدبلوماسية

وكالات
نشر في: الثلاثاء 28 مارس 2023 - 6:58 م | آخر تحديث: الثلاثاء 28 مارس 2023 - 6:58 م

استدعت وزارة الخارجية البحرينية، اليوم الثلاثاء، القائم بالأعمال في سفارة العراق لدى المملكة مؤيد عمر عبدالرحمن، وأبلغته عن بالغ أسفها واستيائها لمخالفاته المتكررة للأعراف الدبلوماسية.

وأفادت وكالة أنباء البحرين، أن وزير الخارجية عبداللطيف بن راشد الزياني أبلغ القائم بالأعمال العراقي استنكار الوزارة الشديد لما قام به مؤخرا من تصرف غير مقبول يتنافى مع البروتوكولات الدبلوماسية في المملكة، ويتعارض مع مهامه الدبلوماسية كقائم بالأعمال لسفارة العراق في المملكة البحرين، باعتباره تدخلا مرفوضا في الشئون الداخلية للمملكة ويتناقض مع المبادئ التي تنظم العلاقات بين الدول المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة.

وسلم وزير الخارجية القائم بالأعمال العراقي مذكرة احتجاج رسمية بهذا الخصوص.

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