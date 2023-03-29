الهند: رصد أكثر من 30 بؤرة لأنشطة الجرائم الإلكترونية في 9 ولايات

تحولت أكثر من ثلاثين بلدة وقرية في تسع ولايات هندية- من دلهي إلى أندرا براديش وجوجارات وحتى آسام إلى بؤر لأنشطة الجرائم الإلكترونية التي تراقبها وكالات إنفاذ القانون عن كثب، وفقا لما ذكرته مصادر اليوم الثلاثاء.

وذكرت وكالة "برس تراست أوف إنديا" أنه إلى جانب ذلك، فإن عددا من الدول المعادية كانت تحاول منذ فترة طويلة شل النظام المالي الهندي وشبكة الأمن القومي، في حين تقوم الحكومة الهندية باتخاذ تدابير وقائية إضافية.

ونقلت الوكالة عن المصادر التى لم تسمها القول إن الولايات التي تم بها رصد نقاط لأنشطة الجرائم الإلكترونية تشمل هاريانا ودلهي وجارخاند وبيهار والبنغال الغربية وآسام وأوتار براديش وجوجارات وأندرا براديش.