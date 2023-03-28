مصادر إسرائيلية: وزير الدفاع المقال يواصل أداء مهامه

قالت مصادر إسرائيلية، إن وزير الدفاع المقال يوآف جالانت، يواصل أداء مهامه، مؤكدين أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو، لم يرسل إليه خطاب الإقالة، وفقا لما نشرته شبكة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وأقال نتنياهو، الأحد الماضي، وزير الدفاع يوآف جلانت، على خلفية تصريحات الأخير التي طالب فيها بوقف التعديلات المتعلقة بالقضاء التي أعلنتها الحكومة، والتي أدت إلى خروج تظاهرات ضخمة في البلاد.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، قد حث علنا رئيس الوزراء على تعليق إقرار التشريعات المتعلقة بالقضاء لمدة شهر، قائلا: "الاحتجاجات التي خرجت على مستوى إسرائيل ضد التعديلات، وانضم لها عدد متزايد من جنود الاحتياط، تؤثر على عمل القوات النظامية وتهدد الأمن القومي".

وأكد جالانت أكد أنه "لن يجعل ذلك يسيرا"، في إشارة إلى احتمال امتناعه عن التصويت على التصديق على مشروع القانون إذا جرى هذا الأسبوع.