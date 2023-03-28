الأسطى يحيى أصغر صنايعي تصليح أحذية بالإسكندرية: بحلم أكون فنانا أو لاعب كرة مشهور

نموذج مشرف جديد رغم صغر عمره، إلا أنه لم يترك والده في الورشة وتعلم مهنة تصليح الأحذية، ومع ذلك حافظ على تفوقه الدراسي، الأسطى يحيى أصغر صنايعي في محافظة الإسكندرية.

قال يحيى السيد، الذي يبلغ من العمر 14 عاما، وفي الصف الثاني الإعدادي: "بدأت العمل مع والدي في ورشة تصليح الأحذية بالمنشية منذ حوالي 5 سنوات، والآن أصبحت صنايعي تصليح الأحذية بمختلف أنواعها"، مؤكدا أنه منتظم في العملية الدراسية وفي أيام الدراسة يذهب إلى الورشة بعدما ينتهي من دروسه، وخلال الصيف "إجازة نهاية العام" يذهب للورشة للعمل طوال اليوم.

وأعرب يحيى، في تصريحات لـ"الشروق"، عن سعادته بالعمل في نفس مهنة والده، قائلا: "نفسي يكون لي مستقبل أفضل، وأقدر أحقق أحلامي كلها وأساعد أهالي وأفرحهم"، موضحا أن حلمه دخول كلية الآداب، وبجانب الشهادة يكون ممثلا أو لاعب كرة مشهور مثل محمد صلاح.

وأضاف أن العمل في الورشة يبدأ من الساعة ٩ صباحا إلى الساعة ١٠ مساء في الصيف.

وتابع: "أقدر أصلح كل الأحذية، وبحب الناس تناديني بالأسطى يحيى، وأنا أصغر صنايعي موجود في السوق، وفي ناس كتير بتشجعني زي بابا وماما وأخواتي، واتعلمت من بابا أصلح وأعالج أي مشكلة في أي حذاء يدوي أو بالماكينة، سواء كوتشي أو جزمة حريمي أو رجالي".

وأشار إلى أنه ملتزم ومتفوق في الدراسة؛ لتحقيق حلمه، مؤكد أنه يذهب لتمرين كرة القدم.

واختتم قائلا: "أتعلمت وأصبحت صنايعي بجانب الشهادة هتنفعني الصانعة ومفيش خطر منها، ولدي 4 إخوة من الذكور وبنت واحد، وكلهم بيتعلموا ونفسي أفرحهم".