قال الفنان بيومي فؤاد، إنه لم يسع لتحقيق البطولة المطلقة، مضيفًا: "لا أسعى للبطولة المطلقة لأن دائما الدور التاني بيتكتب أفضل من دور البطل".

وأضاف خلال لقاء لبرنامج "أنا والقناع" عبر قناة "الحياة"، مساء الاتنين، أن كبار الفنانين شاركوا في أعمال فنية كدور ثان، قائلا: "محمود المليجي لم يكن بطلا في أفلامه ولكنه كان نجم النجوم".

وتابع "أنا مبخافش أني أغامر بدور بطولة مطلقة ولكن في مصر لما يعرفوا أني بعمل بطولة مطلقة هيتكسفوا يعرضوا عليا أدوار ثانية وهحرم نفسي من أدوار أكون حابب أمثلها".

وتابع "أنا كسرت قواعد كتير جدا ومتحرقتش فنيًا؛ وأنا بطلع بطل ودور ثاني في نفس الموسم".

وكشف عن مشاركته في فيلم من بطولته "مغامرات كوكو"، وهو يجسد شخصية "كامل"، دكتور بيطري، ويشاركه في البطولة شيرين رضا وخالد الصاوي وأوس وأوس.