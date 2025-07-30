مدبولي: بعثة وزارية ستتفاوض على اجتذاب 2 أو 3 من كبار شركات السيارات إلى مصر

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن صناعة السيارات تمثل صناعة استراتيجية كبيرة للغاية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أن المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية تبذل جهودًا كبيرة لجذب شركات كبيرة لإنشاء مصانع لها في مصر.

وأشار إلى افتتاح عدد من هذه المصانع أو توقيع اتفاقيات مع عدد من الشركات في هذا الإطار، لكن الدولة لا يزال أمامها شوط طويل في هذا المجال.

ونوه بأن الدولة لديها برنامج حوافز واضح جدًا لقطاع السيارات لكن هناك حاجة لاجتذاب اثنين أو ثلاثة من كبار المصنعين على مستوى العالم في مجال تصنيع السيارات وتحديدًا السيارات الكهربائية.

ولفت إلى أن هذا الدولة ستعمل على جذب شركتين أو ثلاثة على الأقل متخصصة في تصنيع البطاريات الكهربائية التي تستخدم في هذه السيارات وتصنيع السيارات بالكامل.

ونوه بأن بعثة وزارية ستذهب في الفترة المقبلة إلى عدد من كبار هذه الشركات للتفاوض معها وعرض كل الحوافز التي تقدمها مصر في هذا المجال، مؤكدا الاستعداد لتقديم أي حوافز إضافية تطلبها هذه الشركات.

وأكد أنه إذا نجحت الدولة في اجتذاب شركة أو شركتين كبيرتين سيشجع ذلك بقية الشركات على العمل في مصر بهذا القطاع شديد الأهمية.