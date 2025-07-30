

شهدت قرية زاوية حمور التابعة لمركز شرطة الدلنجات بمحافظة البحيرة جريمة ثأر دامية راح ضحيتها شخصان من عائلة فضل، عقب إطلاق أعيرة نارية عليهما أثناء خروجهما من أحد الأفراح بالقرية، في واقعة انتقامية على خلفية مقتل سابق لأحد أفراد عائلة هيوب.

وبحسب التحريات، ترصّد الجناة للمجني عليهما أمام الفرح وأمطروهما بالرصاص من داخل سيارة، مما أدى إلى مصرع "محمد عبد الحميد فضل" (52 عامًا) و"عامر عبد العليم موسى فضل" (55 عامًا) في الحال.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الجريمة، وفرضت كردونًا أمنيًا، بينما باشرت النيابة العامة التحقيقات حيث انتقل المستشار محمد صبحي مدير نيابة الدلنجات، والمستشار مصطفى صلاح وكيل النائب العام، لمناظرة الجثامين ومعاينة المكان وتفريغ الكاميرات.

وأمر اللواء محمد عمارة مدير أمن البحيرة بسرعة تشكيل فريق بحث بقيادة اللواء أحمد السكران، وعضوية العميد أحمد سمير، والعقيد محمد النحراوي، والمقدم علي شاكر، لضبط الجناة وكشف ملابسات الحادث.