مصرع 4 أشخاص في حادث سير بالقرب من مدينة لايبزيج الألمانية

عدّلت الشرطة الألمانية عدد ضحايا حادث حافلة على الطريق السريع (إيه 9) بالقرب من مدينة لايبزيج شرقي ألمانيا إلى أربعة، بعد أن ذكرت في وقت سابق أن الحصيلة بلغت خمسة أشخاص.

وقالت إدارة شرطة لايبزيج مساء الأربعاء إن شخصا كانت الشرطة أبلغت في البداية بوفاته كان في حالة تهدد حياته.

وأصيب أكثر من 20 شخصا عندما انحرفت حافلة عن الطريق السريع وانقلبت على جانبها لأسباب غير معروفة.

ونقل المصابون إلى مستشفيات في المنطقة.

وقال متحدث في وقت سابق إن 11 شخصا أصيبوا في الحادث تلقوا العلاج في مستشفى جامعة لايبزيج بينهم شخص مصاب بجروح خطيرة، وكان يعالج في وحدة العناية المركزة.