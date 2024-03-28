ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا، بعد بداية متذبذبة لأسبوع التداول الحالي، في الوقت الذي يقيم في التقديرات موقف الإمدادات في المنطقة مع اقتراب الصيف.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن أسعار العقود الآجلة القياسية للسوق الأوروبية ارتفعت بنسبة 2.1% في آخر أيام تداول عقود تسليم أبريل المقبل، كما ارتفعت الأسعار لعقود تسليم مايو المقبل.

وتأرجحت أسعار الغاز الطبيعي في التعاملات الأوروبية خلال الشهر الحالي، مع اقتراب موسم التدفئة في أوروبا.

وبعد الشتاء الذي شهد طقسا معتدلا نسبيا في أغلب أيامه، سجلت مخزونات الغاز في القارة مستويات قياسية بالنسبة لمثل هذا الوقت من العام، في حين أن الهجمات الأوكرانية الأخيرة على مصافي التكرير الروسية يمكن أن تؤدي إلى زيادة الطلب على الوقود في آسيا وأمريكا اللاتينية، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى صعوبة في إعادة تكوين مخزونات الغاز الأوروبية خلال فصل الصيف.

وفي إشارة إلى هشاشة سوق الغاز الأوروبية في مواجهة مثل هذه الصدمات الخارجية، ارتفعت أسعار عقود المشتقات للغاز الهولندية خلال الأسبوع الحالي، رغم أنها مازال أقل كثيرا من المستويات القياسية التي سجلتها أثناء أزمة الطاقة الأوروبية في أعقاب بدء الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022.

وارتفع سعر العقود الهولندية القياسية للغاز الأوروبي اليوم بنسبة 2.1% إلى 27.69 يورو لكل ميجاوات/ساعة في ختام تعاملات بورصة أمستردام للسلع.