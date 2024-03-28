روسيا تمنع التجديد لمراقبي العقوبات على كوريا الشمالية

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استخدمت روسيا، اليوم الخميس، حق النقض (الفيتو) لمنع التجديد السنوي للجنة خبراء تراقب تنفيذ عقوبات الأمم المتحدة المفروضة منذ فترة طويلة على كوريا الشمالية بسبب برامج الأسلحة النووية والصواريخ الباليستية.

وقال سفير كوريا الجنوبية لدى الأمم المتحدة، جون كوك هوانج: "هذا يشبه تقريبا تدمير كاميرا مراقبة لتجنب الضبط في حالة تلبس"، بحسب ما أوردته وكالة "رويترز" للأنباء.

وامتنعت الصين عن التصويت، اليوم الخميس، بينما صوت باقي أعضاء مجلس الأمن وعددهم 13 لصالح التجديد للجنة.

من جهته، قال نائب السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة، روبرت وود، إن "موسكو تقوّض احتمال التوصل إلى حل سلمي ودبلوماسي لواحدة من أخطر قضايا الانتشار النووي في العالم".

وتأتي الخطوة وسط اتهامات تدفعها الولايات المتحدة بأن كوريا الشمالية تنقل أسلحة إلى روسيا لتستخدمها موسكو في الحرب في أوكرانيا. في المقابل، تنفي موسكو وبيونج يانج هذه الاتهامات.

وتراقب لجنة الخبراء المستقلين تنفيذ عقوبات الأمم المتحدة المفروضة على كوريا الشمالية على مدار الخمسة عشر عاما الماضية وتقدم تقارير مرتين سنويا إلى مجلس الأمن وتوصي بالقيام بعمل لتحسين تنفيذ الإجراءات.

وينتهي تفويض لجنة الخبراء الحالية في 30 أبريل 2024.