مجلس مدينة هلسنكي يخطط لشراء ساحة رياضية يمتلكها روس يخضعون لعقوبات

يخطط مجلس مدينة هلسنكي، للاستحواذ على ملكية ساحة رياضية في العاصمة الفنلندية، يمتلك أغلبيتها في الوقت الحالي روس يخضعون لعقوبات، وتم إغلاقها منذ أن بداية الحرب التي تشنها روسيا في أوكرانيا.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الخميس، بأن مجلس مدينة هلسنكي قرر أن يتخذ الإجراءات لشراء الأسهم في ساحة "هلسنكي أرينا"، بعد أن خلص إلى أن المناقشات القائمة حاليا بين الأطراف الخاصة من أجل عملية الاستحواذ المحتملة، تبدو غير مؤكدة، بحسب ما ورد في بيان.

وفي الوقت نفسه، قال مجلس مدينة هلسنكي، إنه يتخذ إجراءات أخرى في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق، مضيفا أنه من الضروري اتخاذ الخطوات اللازمة من أجل إعادة استخدام الساحة.

جدير بالذكر أن الساحة، التي كانت تعرف من قبل باسم "هارتوول أرينا"، تم إغلاقها منذ فبراير عام 2022، ومالكاها الرئيسيان هما روسيان خاضعان لعقوبات.