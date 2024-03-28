مدرب فرانكفورت يكشف سبب عدم عودة مرموش لألمانيا بعد التوقف الدولي

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كشف دينو توبمولر، مدرب آينتراخت فرانكفورت، سبب عدم عودة عمر مرموش، لاعب الفريق، إلى ألمانيا بعد نهاية فترة التوقف الدولي.

مرموش شارك في مباراتي منتخب مصر بكأس عاصمة مصر ضد نيوزيلندا وكرواتيا يومي الجمعة والثلاثاء.

وقال توبمولر في مؤتمر صحفي يوم الخميس: "عمر مرموش لم يعد من منتخب مصر حتى الآن، لكنه سيكون متواجدا في المران الأخير قبل مباراة يونيون برلين".

وأضاف: "لم أستقر بعد على التشكيل الذي سأواجه به يونيون برلين، ما زلنا ننتظر مرموش، لقد لعب مباراتين دوليتين على مدار 80 و90 دقيقة".

ويستعد فرانكفورت لملاقاة يونيون برلين يوم السبت في الجولة المقبلة من الدوري الألماني.