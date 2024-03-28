 مباحثات لمناقشة تعزيز التعاون الأمني بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان - بوابة الشروق
الخميس 28 مارس 2024 11:01 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

مباحثات لمناقشة تعزيز التعاون الأمني بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان

سول - قنا
نشر في: الخميس 28 مارس 2024 - 10:55 ص | آخر تحديث: الخميس 28 مارس 2024 - 10:55 ص

عُقدت مباحثات أمنية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية واليابان، تهدف إلى تعزيز التعاون الثلاثي في المجال الأمني.

وشارك في المباحثات الجنرال كيم ميونج سو، رئيس الأركان المشتركة الكورية الجنوبية والجنرال تشارلز براون، عن الجانب الأمريكي، وعن الجانب الياباني الجنرال يوشيهيدي يوشيدا، حيث تمت مناقشة المستجدات الأمنية الدولية، واستفزازات كوريا الشمالية، والتعاون الأمني الثلاثي، وغيرها من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وقدر الجنرال كيم جهود الدول الثلاث المشتركة لتقاسم معلومات الإنذار من الصواريخ الكورية الشمالية، وتنفيذ خطة المناورات الثلاثية متعددة السنوات التي تم الاتفاق عليها في قمة كامب ديفيد، واجتماع وزراء دفاع الدول الثلاث العام الماضي.

وأوضحت هيئة الأركان المشتركة الكورية، أنه تم خلال المباحثات الاتفاق على أن الاستفزازات النووية والصاروخية المستمرة من طرف كوريا الشمالية تظهر أهمية توسيع مستوى ونطاق وقطاع التعاون الأمني الثلاثي، وأن هذا التعاون الأمني الثلاثي يسهم في السلام والاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، بما في ذلك شبه الجزيرة الكورية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك