مباحثات لمناقشة تعزيز التعاون الأمني بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان

عُقدت مباحثات أمنية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية واليابان، تهدف إلى تعزيز التعاون الثلاثي في المجال الأمني.

وشارك في المباحثات الجنرال كيم ميونج سو، رئيس الأركان المشتركة الكورية الجنوبية والجنرال تشارلز براون، عن الجانب الأمريكي، وعن الجانب الياباني الجنرال يوشيهيدي يوشيدا، حيث تمت مناقشة المستجدات الأمنية الدولية، واستفزازات كوريا الشمالية، والتعاون الأمني الثلاثي، وغيرها من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وقدر الجنرال كيم جهود الدول الثلاث المشتركة لتقاسم معلومات الإنذار من الصواريخ الكورية الشمالية، وتنفيذ خطة المناورات الثلاثية متعددة السنوات التي تم الاتفاق عليها في قمة كامب ديفيد، واجتماع وزراء دفاع الدول الثلاث العام الماضي.

وأوضحت هيئة الأركان المشتركة الكورية، أنه تم خلال المباحثات الاتفاق على أن الاستفزازات النووية والصاروخية المستمرة من طرف كوريا الشمالية تظهر أهمية توسيع مستوى ونطاق وقطاع التعاون الأمني الثلاثي، وأن هذا التعاون الأمني الثلاثي يسهم في السلام والاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، بما في ذلك شبه الجزيرة الكورية.