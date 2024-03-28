مطار العريش يستقبل 87 طن مساعدات من قطر وأرمينيا لصالح غزة

استقبل مطار العريش الدولي بشمال سيناء، اليوم الخميس، طائرتين تحملان مساعدات إنسانية مرسلة من دولتي قطر وأرمينيا لصالح الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأكد مصدر في شمال سيناء وصول طائرة من دولة قطر تحمل 57 طنا من المساعدات، تتضمن مواد غذائية، مقدمة من الهلال الأحمر القطري، تمهيدا لنقلها إلى غزة، ليبلغ بذلك مجموع الطائرات 88 طائرة من المساعدات.

وكان في استقبال الطائرة بمطار العريش لولوة بنت راشد الخاطر وزير الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية.

وأضاف المصدر ان الطائرة الثانية وصلت من دولة أرمينيا وتحمل 30 طنا من المساعدات الإنسانية وتشمل المساعدات أغذية وأدوية ومستلزمات طبية، بحضور سفير أرمينيا لدى مصر هراتشيا بولاديان المساعدة في المطار وسلمها مع طاقم الطائرة إلى جمعية الهلال الأحمر المصري، والتي سوف تقوم بتنظيم نقل المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة.