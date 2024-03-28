انتقادات نيابية بسبب تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء

إيهاب منصور: المواطن غاضب بسبب عدم صدور اللائحة ولا نعلم متى ستلتزم الحكومة بالعهد

انتقد عدد من أعضاء مجلس النواب، الحكومة بسبب تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى مخالفات البناء، ومخالفة القانون الذى حدد صدورها قبل 18 مارس الماضى، معتبرين أن الحكومة تتعمد عدم صدورها لعدم تطبيق القانون، محذرين من عواقب تأخير صدور اللائحة.

أمين مسعود: الحكومة محتاسة

وقال النائب أمين مسعود أمين سر لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، إنه حتى الآن لم يتم صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى مخالفات البناء رغم تعهد الحكومة مجددا خلال الجلسة العامة الماضية بإصدارها خلال أيام، ومخالفتها الموعد القانونى الذى كان مقررا صدورها قبل 18 مارس، مردفا: «الحكومة محتاسة بسبب بعض البنود الموجودة فى القانون وغير قادرة على حلها».

واعتبر مسعود فى تصريحات خاصة لـ«الشروق»، أن تأخر صدور اللائحة سيكون له أثر سيئ على بعض المواطنين وخلق حالة من الاستياء وعدم الاستقرار، بسبب المخاوف من استمرار ملاحقة أصحاب المخالفات قضائيا والذين ينتظرون البت النهائى فى قانون التصالح لاستكمال باقى إجراءات التصالح.

وأوضح أن هناك بعض البنود التى كان يجب حلها من جذورها وعدم وضع كلمات مطاطة وغير واضحة بشكل صريح ومنها التصالح على الكتل القريبة والملاصة للنطاق العمرانى وهذا وضع يصعب تحديده وكان يجب أن يتم التصالح فى جميع المخالفات، وليس ذكر هذه التعريفات، مشيرا إلى أن فلسفة التصالح هى أن هناك وضعا قائما مخالفا يصعب تغيره وطالما الحكومة غير قادرة على تنفيذ الإزالة فيجب التصالح عليها، وبعد ذلك من يخالف يتم معاقبته بشكل أكبر وإزالة المخالفات فى الحال.

إيهاب منصور: المواطن محق في غضبه

من جانبه، قال النائب إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ــ صاحب أول مشروع قانون مقدم للتصالح فى مخالفات البناء بالبرلمان ــ، إن النواب ينتظرون أن تصدق الحكومة فى حديثها وتصدر اللائحة التنفيذية للتصالح، مضيفا: «ما علمته أن وزارة الإسكان انتهت من دورها فى إعداد ما يخصها باللائحة التنفيذية، وفى انتظار مراجعة وزارة الزراعة لبعض البنود الآن، وبعدها ستقوم وزارة العدل بالمراجعة قبل الصدور».

وأكد منصور فى تصريحات لـ«الشروق»، أن المواطن غاضب وهو على حق بسبب عدم صدور اللائحة حتى الآن، ولا يعلم متى يتم صدورها والوفاء بالعهد وهذا التزام عليها ولكن لم تفعله.

وأشار منصور، إلى أنه كان يجب دعوة النواب فى إعداد اللائحة، وبالأخص دعوة مقدم مشروع القانون للمشاركة فى اللائحة التنفيذية كما تم وعدنا، ولكن الحكومة لم تفعل ذلك، ولم تخطرنا ومستمرة فى ارتكاب المخالفات.

سناء السعيد: عطل في دواليب الدولة

وقالت النائبة سناء السعيد عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: إنه حتى الآن لم يأتِ أى إخطار لمجلس النواب عن صدور اللائحة التنفيذية، معتبرة أن ذلك التأخير نتج عنه عطل فى دواليب الدولة مع استمرار التجاوزات فى أغلب المحافظات.

وقالت السعيد فى تصريحات لـ«الشروق»، إننا طالبنا بسرعة صدور اللائحة التنفيذية أكثر مرة وطالبنا بمشاركة بعض النواب فى أثناء إعداد اللائحة حتى لا يفسر القانون أثناء تطبيقه بأكثر من رأى وعدم تطبيقه بشكل صحيح ولكن لم يحدث.

كان المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، دعا خلال الجلسة العامة للمجلس مؤخرا، الحكومة لسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى مخالفات البناء، لوضع حد فاصل للمخالفات، منتقدا تأخر إصدارها حتى الآن.

جاء ذلك تعقيبا على البيانات العاجلة التى وجهها عدد من أعضاء المجلس، خلال الجلسة العامة، بسبب تأخر الحكومة إصدار اللائحة.

وقال وزير شئون المجالس النيابية المستشار علاء الدين فؤد، خلال نفس الجلسة، أن تأخر صدور اللائحة التنفيذية سببه التوصل إلى توافق بين وزارات: الإسكان والزراعة والتنمية المحلية، فى بعض الأمور، وستصدر اللائحة خلال أيام.