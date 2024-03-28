متطوعون بشمال سيناء يجهزون 100 ألف وجبة لإرسالها إلى غزة غدا

تسارعت وتيرة العمل على تجهيز 100 ألف وجبة طعام، لإرسالها غدا الجمعة، إلى قطاع غزة، لتوزيعها على الأسر الفلسطينية النازحة تحت إشراف مجلس القبائل والعائلات المصرية.

واستجاب مئات الشبان المتطوعين لنداءات المشرفين على تجهيز الوجبات للمساهمة في أعمال التعبئة والتغليف بعد ان بدأ عشرات الطهاة منذ فجر الخميس في طهي اللحوم الطازجة وإعداد مشتملات الوجبات.

من جانبه، أكد محمد حسن درغام، منسق الفعاليات في شمال سيناء، أنه تم الاستعداد لتنفيذ الفعاليات التي تحمل عنوان "إفطارنا أولى به إخواننا في غزة" من قبل فريق كبير من المتطوعين، الذين يعملون على تجهيز الوجبات لإرسالها إلى القطاع بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري، وكذلك لتنظيم الإفطار الرمزي على شاطئ العريش.

ومن المنتظر أن ينظم غدا، إفطارا دون طعام ممتد على شاطئ العريش يكتفي فيه الحضور بشرب المياه وتناول التمور تضامنا مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.