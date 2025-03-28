قال الدكتور عبد الرحمن شمس الوكيل المساعد لشئون العمرة بوزارة الحج والعمرة السعودية، إن الوزارة حرصت على تبسيط الإجراءات للمعتمرين، وتسهيل وصولهم إلى المملكة، وتقديم رحلة عمرة ميسرة لهم، من خلال الأنظمة الإلكترونية المتطورة.

وأضاف شمس فى تصريحات لـ«الشروق»: قدمت منصة نسك تجربة رقمية سلسة وميسرة للراغبين بالقدوم للمملكة لأداء مناسك العمرة، كما يمكن استخراج تأشيرة العمرة إلكترونيًا فى وقت قياسى، وصلاحيتها تمديد إلى 90 يوما، مع إمكانية حجز جميع الخدمات مسبقًا، مما يمنح المعتمرين مرونة أكبر فى أداء مناسكهم، وفرصة للاستكشاف والاستمتاع برحلة روحانية مميزة».

وتابع: «عملت الوزارة وبالتعاون مع الجهات المختصة فى المملكة على تطوير منظومة النقل، لتوفير تجربة تنقل مريحة وآمنة للمعتمرين، ووفق ضوابط ومعايير جودة عالية، حيث جرى زيادة مسارات النقل بين المدن والمنافذ عبر حافلات ومركبات حديثة وبفئات مختلفة، وربط وسائل النقل العام بالحرم المكى والنبوى، وزيادة الطاقة الاستيعابية لقطار الحرمين السريع، الذى يسهم فى تسهيل التنقل بين مكة والمدينة، وتعزيز أسطول حافلات النقل الترددى بين فنادق مكة المكرمة والحرم المكى الشريف».

وبين شمس أن هذا العام يشهد إقبالًا كبيرًا من المعتمرين من جميع أنحاء العالم، ما دفع الوزارة لرفع الجاهزية التشغيلية والاستعداد المبكر، بالتنسيق مع كل الجهات الحكومية والخاصة والقطاع الثالث، لضمان انسيابية الحركة وتنظيم الحشود وفق الطاقة الاستيعابية للمرافق والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، فضلًا عن تطوير الأنظمة الرقمية لإدارة الحجوزات والتصاريح، لضمان تجربة آمنة وسلسة للمعتمرين والزوار.

وشدد على تعاون الوزارة مع الجهات المختصة لتشديد الرقابة على أى ممارسات غير نظامية، واتخاذ الإجراءات بحق المخالفين، بالتوازى مع حملات التوعية المستمرة بأهمية التعامل مع القنوات الرسمية مثل منصة «نُسُك» تجنبًا للاحتيال فى تصاريح العمرة.

وعن قوائم الانتظار المتعلقة بزيارة الروضة الشريفة؛ بين الوكيل المساعد لشئون العمرة أن الوزارة طورت أنظمة ذكية لتنظيم الحجوزات والطاقة الاستيعابية للعمرة والصلاة فى الروضة الشريفة، حيث يمكن للمعتمرين حجز تصاريحهم مسبقًا عبر تطبيق «نُسُك»، بناءً على الطاقة الاستيعابية لكل فترة زمنية سواء لأداء العمرة أو زيارة الروضة الشريفة، مما يضمن توزيعًا عادلًا ومنظمًا لتخفيف الازدحام.

وختم حديثه بالإشارة إلى عمل الوزارة على توفير خدمات الرحلات المنظمة للمعتمرين، عبر مقدمى الخدمات المعتمدين فى المملكة، حيث تشمل زيارة المواقع التاريخية والإثرائية فى مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ مثل: غار حراء، وجبل ثور فى مكة، ومسجد قباء والبقيع فى المدينة، وغيرها من عشرات الأماكن الدينية والتاريخية المهمة؛ مما يتيح لضيوف الرحمن فرصة الاستفادة والاستمتاع بتجربة روحانية وثقافية متكاملة.

يذكر أن المسجد الحرام استقبل فى ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان أكثر من 3.4 مليون زائر، بينهم 800 ألف معتمر، وفق تصريحات صحفية لغازى ظافر الشهرانى، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للعناية بشئون الحرمين.